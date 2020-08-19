Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Ketebe Yayınları etiketiyle çıkan eser, üzerinde Mescid-i Aksa’yı bulunduran kadim şehri, vakıflar üzerinden ele alıyor. Eserde Osmanlının birçok medeniyete ev sahipliği yapan Kudüs’e vakıflar sayesinde damgasını vurduğu örneklerle anlatılıyor. Yazar Güneş, İsrail’in kurulmasıyla birlikte yok edilen vakıf medeniyetine de temas ediliyor. Kitabın dikkat çeken kısımlarından biri de Kudüs ve Şam’daki hayırsever kadınların incelendiği başlık. Eserden öğrenğimize göre Kudüs’te hayır için çalışanlar sadece Osmanlı sarayı mensupları olmamış, bölgeden birçok kadın de şehrin kimliğine uygun vakıflar kurmuş. Kadınlar medrese ve yetimhane gibi birçok hayır kurumuna imza atmış.