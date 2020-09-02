Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

RTÜK’den alınan bilgiye göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının başvurusundan sonra filmle alakalı hazırlanan rapor, RTÜK Başkanlık makamına “katalogdan çıkarma” ve “idari para cezası uygulanması” için sunuldu. Film, yarın yapılacak RTÜK Üst Kurulunda gündeme gelecek. Eğer Netflix, filme dair bir politika değişikliğine gitmezse kurulda hakkında müeyyide kararı alınması bekleniyor. Netflix in müeyyide kararına rağmen filmi yayına sokması hâlinde ise geçici yayın lisansının iptal edilmesi mevzubahis olabilecek. İHA