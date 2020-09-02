RTÜK’den alınan bilgiye göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının başvurusundan sonra filmle alakalı hazırlanan rapor, RTÜK Başkanlık makamına “katalogdan çıkarma” ve “idari para cezası uygulanması” için sunuldu. Film, yarın yapılacak RTÜK Üst Kurulunda gündeme gelecek. Eğer Netflix, filme dair bir politika değişikliğine gitmezse kurulda hakkında müeyyide kararı alınması bekleniyor. Netflix in müeyyide kararına rağmen filmi yayına sokması hâlinde ise geçici yayın lisansının iptal edilmesi mevzubahis olabilecek. İHA
Netflix’e müeyyide kararı yolda
02.09.2020 - 02:37 | Son Güncelleme: 02.09.2020 - 03:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çocuk istismarı yapıldığı iddiasıyla eleştirilen Netflix filmi “Minnoşlar” (Cuties) hakkında hazırlanan rapor tamamladı.
Etiketler : Netflix,Minnoşlar filmi,Cuties,
728862 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/728862.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER