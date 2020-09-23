MURAT ÖZTEKİN
Sponsorluk çerçevesinde müze, her perşembe herkes tarafından 11.00-17.00 saatleri arasında, salı günleri ise 18-25 yaş arası gençlerce 14.00-17.00 saatlerinde ücretsiz olarak gezilebiliyor.
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MURAT ÖZTEKİN
Sponsorluk çerçevesinde müze, her perşembe herkes tarafından 11.00-17.00 saatleri arasında, salı günleri ise 18-25 yaş arası gençlerce 14.00-17.00 saatlerinde ücretsiz olarak gezilebiliyor.
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