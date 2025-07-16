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Türkiye’nin Oscar adayı avukat yönetmenin ilk filmi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Türkiye’nin Oscar adayı avukat yönetmenin ilk filmi
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Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Oscar olarak da bilinen Akademi Ödülleri’nde Türkiye’nin bu seneki adayı, avukat bir yönetmenin ilk filmi oldu.

MURAT ÖZTEKİN -  Genç sinemacı Murat Fıratoğlu’nun çektiği “Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri” 98. defa düzenlenecek ödüllerde “En İyi Uluslararası Film” kategorisinde Türkiye’nin adayı olarak seçildi. Eseri sinema sahasındaki meslek örgütü temsilcilerinden meydana gelen 15 kişilik “Türkiye Oscar Seçim Komitesi” tespit etti. 14 filmin değerlendirildiği “Türkiye Oscar Seçim Komitesi” toplantısında, yönetmen Fıratoğlu’nun söz konusu filmi oy çokluğu ile aday gösterildi. 

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BİR İNTİKAM HİKÂYESİ

Şanlıurfa doğumlu yönetmen Fıratoğlu’nun avukatlık yaparken gözlemlediği sosyal hadiselerin bir ürünü olan eser, iflas ettikten sonra memleketi Siverek’e dönerek köylülerle birlikte domates kurutma işine başlayan Eyüp’ün yevmiyesini alamayınca ustabaşı Hemme’yle kavga etmesi ve ondan intikam almaya karar vermesini işliyor. 

Türkiye’nin Oscar adayı avukat yönetmenin ilk filmi - 2. Resim

FİLMİN OSCAR ŞANSI NE?

Venedik Film Festivali ve Altın Koza’da ödüller kazanan filmin Oscar şansını Türkiye gazetesine değerlendiren Oscar uzmanı Kerem Akça “Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri’nin şüphesiz Venedik’te yarışması ve ödül alması önemli. Film, yurt dışında da bilinen bir yapım. Oscar için tamamen şansı yok diyemeyiz. Ancak ‘Gecenin Kıyısı’ gibi ABD’de daha çok dikkat çekecek başka yapımlar da vardı” ifadelerini kullanıyor. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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