Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Güler’in yakın dostu Melih Berk’in kadrajından fotoğrafların yer aldığı ‘Güle Güle Ara Güler’ adlı sergi, Küçükçekmece Belediyesi Cennet Kültür ve Sanat Merkezinde (CKSM) açıldı. Sergide, Ara Güler’in en tabii hâlleri, dostlarıyla özel anları, doğum günü partileri ile dostlarının onun hakkında yazmış olduğu metinler sanatseverlerle buluştu. Sergideki resimlerin yer aldığı bir kitap da neşredildi. Fotoğrafları çeken Melih Berk “Tamamen bir rastlantı sonucu bir araya geldik. Benim fotoğraflarım zaten konuşuyorlar” ifadelerini kullandı. Ara Güler’in, Cem Yılmaz, Şener Şen, Uğur Yücel, İzzet Keribar gibi tanınmış isimlerle alakalı anıları tazeleyen çalışmaların yer aldığı sergi, 17 Kasım’a kadar CKSM’de görülebilecek.