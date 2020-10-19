Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Türkiye’nin gölgede kalan yıllarına ışık tutan eser, 1934 Tokat’ının Pazar nahiyesinde geçmesine rağmen 1200’lü yıllara kadar giden Türk devlet töresinden misalleri sayfalarına taşıyor. Belge roman mahiyetindeki kitapta, Türkiye’de ezanın aslının yasaklandığı günlerdeki zorla ideoloji dayatma ve geçmişini yok sayma gayretinin halkın üzerindeki tesirleri merkeze alınıyor. Söyler’in altıncı kitabı olan ve Mihrabat Yayınlarından çıkan “Ezansız Yıllar” devrine dair yazılmış ilk roman olma özelliğini taşıyor.