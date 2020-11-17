Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeşilay tarafından "Yeni Nesil ve Yeni Nesil Bağımlılıklar" temasıyla tertiplenen 5. Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması için başvurular başladı. Yarışmaya katılan eserlerden ana temanın ışığında, bağımlılıkların sebepleri, bulaşma yolları, sebep olduğu sonuçlar, sorumluluklar ile pandeminin etkileri ve dijital oyunlar başlıklarında; online bahis ve online kumar bağımlılıklarına odaklanmaları bekleniyor. Karikatür yarışması neticesinde birinciye 12.500, ikinciye 10.000, üçüncüye 7.500 lira mükâfat verilecek.

ESERLER İLHAM VERECEK

Yeşilay Genel Müdürü Nurullah Atalan “Bu yıl pandeminin etkilerini de göz önünde bulundurarak temamızı ‘Yeni nesil ve yeni nesil bağımlılıklar’ olarak belirledik. Sanatçılarımızın yeni neslin alışkanlıklarını, teknolojinin yanlış kullanımının bağımlılığa dönüşme sürecini ve tüm bunlar üzerinde pandeminin nasıl etkili olduğunu sanatsal yollarla anlatacağına inanıyoruz. Tüm dünyayı etkileyen bir problem için, yine tüm dünyadan karikatüristlerin heyecanla eser üreteceklerini düşünüyor ve bugüne kadar olduğu gibi yurtdışından da yoğun bir katılım bekliyoruz. Çizgileriyle ve mesajlarıyla çalışmalarımıza da ilham verecek eserleri görmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz” diyor. KÜLTÜR SANAT SERVİSİ