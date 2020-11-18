Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Sorularla düşündürecek ve faaliyetleriyle interaktif öğrenme imkânı sunacak Papuduk kitap seti, Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Serra Sabancı’nın çocukluk döneminde büyükannesinden dinlediği masalların kahramanı tavşan Papuduk’un hikâyesinden aldığı ilhamla meydana getirildi. Kitaplar Tolga Öztorun ile drama eğitmeni Lider Hepgenç’in kalemiyle ve Ece Zeber’in çizgileriyle oluşturuldu. Tekir Kitap’tan çıkan eser setine online satış kanallarından ve kitabevlerinden erişilebiliyor.