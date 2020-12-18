Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Akbank ana sponsorluğunda “Virtual Contemporary Istanbul” adıyla yapılacak sanal fuar, yarın ve 20 Aralık’taki ön izlemenin ardından 21 Aralık - 6 Ocak tarihleri arasında genel izlemeye açık olacak. Fuar, dün online ortamda yapılan bir toplantıyla basına tanıtıldı. CI Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli ve Akbank Kurumsal İletişim Bölüm Başkanı Murat Göllü, basına bilgi verdi. Toplantıda konuşan Ali Güreli “İçinden geçtiğimiz dönem bizi, son hızla dijitalleşmeye itti. CI olarak sanal fuar çalışmalarımız vardı, ancak süreç bu planlarımızı hızlandırmamızı gerektirdi” dedi. Virtual Contemporary Istanbul’da 11 ülkeden, 37 galeri, 550 sanatçı ve 1500 eser ve 13 inisiyatif yer alacak. Fuar “virtul.contemporaryistanbul.com” platformu üzerinden online turla gezilecek. CI, fiziki edisyonunu ise önümüzdeki sene 27 Nisan-2 Mayıs tarihlerinde yapacak.