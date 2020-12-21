Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Piyanist Yıldız; Johann Sebastian Bach, Frederic Chopin ve Ludwig Van Beethoven’ın eserlerinden oluşan resitaliyle sahne alacak. Ulusal ve uluslararası yarışmalarda kazandığı ödüllerle kariyerinde başarılı adımlar atan Yıldız’ın konseri, yarın akşam saat 20.30’dan itibaren İş Sanat’ın sosyal medya hesaplarından ve internet sitesinden ücretsiz yayınlanacak. İş Kuleleri Salonu’nda seyircisiz kaydedilen faaliyet, sezon sonuna kadar seyredilebilecek. İş Sanat’ın aralık ayındaki diğer etkinlikleri çevrim içi izleyicilerle buluşmaya devam edecek.“Yazarının Sesinden” bölümünde yeni isimler, eserlerini edebiyatseverlere okuyacak.