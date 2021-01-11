Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

"Türkiye'nin Dijital Kültür Sanat Gazetesi" sloganıyla yola çıkan gazetede, kültür sanatın her alanından haberler, köşe yazıları ve röportajlar sanatseverlerin beğenisine sunuluyor. İki haftada bir okurlarla buluşacak olan gazete, PDF formatında "litrossanat.com" üzerinden indirilerek okunabiliyor. Genel Koordinatörlüğünü Hasan Taşçı'nın üstlendiği gazetenin, genel yayın yönetmenliğini Hüseyin Cerrahoğlu, yazı işleri müdürlüğünü Erhan Akcan, haber müdürlüğünü Muhammed Emre Yapraklı, yayın danışmanlığını ise Özcan Ünlü gerçekleştiriyor.