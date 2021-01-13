Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Genç sanatçı adaylarının çalışmaları, Doğuş Center Maslak, Doğuş Oto Maslak, Doğuş Otomotiv, D-Gym, D-Ofis ve Yapı Kredi bomontiada’da sanatseverlerle bir araya geliyor. Eserlere "sanatabiyer.com" internet adresinden de ulaşılabiliyor.