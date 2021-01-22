Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Aziz Alçiçek’in koleksiyonundan derlenerek Küçükçekmece Belediyesi Cennet Kültür ve Sanat Merkezinde açılan “Bizim Bakkal, Mahalle Bakkalından Süpermarkete Bir Esnaf Hikâyesi” adlı sergi, izleyenleri 1970 ve 1980’li yıllara yolculuğa çıkarıyor. Önleri cam vitrinli teneke kutularda bisküvi ve gofretler, kamış şekerler, misket, gazoz, ciklet, sabun tozu… Sergide artık birçok insanın hatıralarında kalan, 40 sene öncesinin ürün ve ambalajlarına yer veriliyor.

OSMANLIDAN İZLER

Osmanlı döneminin evrak, görsel ve veresiye defterlerinin yanı sıra yine o devirden çeşitli bakkal malzemelerinin de teşhir edildiği nostaljik sergi, 5 Mart’a kadar ziyaret edilebilecek.