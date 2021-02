Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Eserin Türkiye’deki telif haklarını elinde bulunduran Altın Kitaplar Yayınevi, 1939 yılında okuyucuyla buluşan eserin adında yer alan “zenci” kelimesinin ırkçı sayılabileceği gerekçesiyle değiştirilmesini kararlaştırdı. Yayınevinden yapılan açıklamada “Roman, Amerika’da 1940’lardaki ilk basımından, İngiltere’de ise 1980’lerden beri ‘And Then There Were None’ adıyla yayımlanmaktadır. Zamanında normal karşılanan ama aslında bu amaçla kullanılmasa da günümüzde ırkçı sayılabilecek bazı kelimelerin Agatha Christie’nin ailesinin ve ajansı ACL’in kararıyla yeni dile uyarlanması uygun bulunmuştur. Bu sebeple daha önceleri ‘On Küçük Zenci’ adıyla yayımlanan bu romanı kırıcı dilinden arındırarak yeni bir isimle okura sunuyoruz” ifadelerine yer verildi.