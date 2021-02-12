Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Klasikleşmiş tiyatro eserleri, sıra dışı bir şekilde seyirciyle buluşacak... İş Sanat, “Provadan İzle” başlıklı yeni serisiyle, tanınmış oyunların tamamını bir okuma provası düzeninde seyircilere online sunuyor. Bir masanın etrafında gerçekleşen seride, seyirciler bütün oyun metninin okunduğu, alışılmışın dışında bir tecrübeye davet ediliyor. Seri, bu akşam Fransız yazar Molière’in unutulmaz komedisi “Cimri” ile başlayacak. Metinlerindeki tiplemelerle insana dair en temel duyguları yalınlıkla anlatan yazarlardan biri olan Molière’in eseri, başrolünde Serkan Keskin’in olduğu Semaver Kumpanya’nın yorumuyla saat 20.30’dan itibaren İş Sanat’ın sosyal medya hesaplarında ve internet sitesinde sezon boyunca seyredilebilecek. Tansu Biçer yönetmenliğindeki oyunda Sezin Bozacı, Ahmet Kaynak, Hakan Atalay, Metin Alpargun, Cansu Saka, Onur Yalçınkaya, Ezgi Ulusoy Tamer, Onur Şenol, Selen Şenay, Uğur Senkeri ve Saniye Samra gibi isimler yer alıyor.