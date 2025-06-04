‘Altın Buzağı’ için ‘motor’ denilecek! Samiri kıssası filme ilham oldu

Kur’ân-ı kerimdeki Samiri kıssasından ilham alınan ‘Altın Buzağı’ filminin oyuncu kadrosu belli oldu

MURAT ÖZTEKİN - Yönetmenliğini usta sinemacı Nazif Tunç’un üstlendiği “Altın Buzağı” filminin oyuncu kadrosu belli oldu.

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Kur’ân-ı kerimdeki Samiri kıssasından ilham alınan eserde; Ali Nuri Türkoğlu, Melahat Abbasova, Onur Yenidünya, Dursun Ali Erzincanlı, Mustafa Şimşek, Arif Nazım ve Mürşit Ağabağ rol alacak.

Filmin çekimleri ise aralarında Bahariye Mevlevihanesi gibi tarihî mekânların da olduğu İstanbul’un farklı noktalarında yapılacak. 28 Haziran’da başlayacak çekimlerin 18 gün boyunca devam etmesi bekleniyor.

Dram türündeki filmde Allah’ın sevgisine kavuşmak isteyen yönetmen Yahya Demir karakterinin, Kur’anî bir kıssadan adapte ettiği “Altın Buzağı” filmini çekerken kıssanın bir benzeri ile sınanması işleniyor. TRT ile Kültür ve Turizm Bakanlığı destekli eserin 2026 yılında seyirciyle buluşturulması planlanıyor.