Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Kâbe örtüleri, Kâbe yazılarından örnekler, “Surre Alayı” çantaları, Osmanlı dönemi hac vekâletnameleri... Osmanlıda binbir zahmetle ama aşkla yapılan hac yolculuklarından bugüne kalan nesneler ve vesikalar Sultanahmet'te bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı himayesinde düzenlenen "Mukaddes Yol: Osmanlıdan Günümüze Kâbe Örtüleri ve Hac Hatıraları Sergisi" Türk ve İslam Eserleri Müzesinde ziyarete açıldı. Bekir Kantarcı'nın yaklaşık 30 yılda meydana getirdiği koleksiyondan derlenen sergi, sanatseverleri bir yol metaforuyla Müslümanların mübarek toprakları olan Mekke, Medine ve Kudüs'e doğru tarihî yolculuğa davet ediyor. Küratörlüğünü Hasan Mert Kaya'nın üstlendiği sergi, Osmanlıların Mekke ve Medine'ye gösterdiği hürmeti de gözler önüne seriyor.

8 KISIMDAN OLUŞUYOR

Asırlarca mukaddes topraklara hizmet götüren Osmanlı Devleti'nin başşehri İstanbul'dan başlayan yolculuğun anlatımıyla başlayan sergi, 8 bölümden meydana geliyor. Sergi çerçevesinde Osmanlının meşhur hattatlarından Kazasker Mustafa İzzet Efendi'ye ait Kâbe tasvirli bir Hilye-i Şerif ile Mescid-i Nebevi'nin yazılarını yazan hattat Abdullah Zühdi Efendi'nin eserleri de görülebiliyor. Yaklaşık 400 eserin yer aldığı sergi, bir ay boyunca hafta içi 10.00 ile 16.00 saatlerinde ücretsiz olarak gezilebilecek.