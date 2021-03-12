Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Pera Müzesi web sitesi üzerinden bugün itibarıyla gösterime sunulan “Kayıp Rüzgârlar” adlı programda insan-tabiat irtibatı filmler aracılığıyla mercek altına alınıyor. Yirmi yılı aşkın süredir renk tonu ve ortam üzerinde deneyler yapan Caryn Cline,"botanicollage" tekniğiyle ürettiği üç kısa filmle programda yer alıyor. Cline, yayınlanacak “İnsan Soyu Ota Benzer”, “Kayıp Rüzgârlar” ve “Kelebek Felaketi” eserlerinde normalde gözden kaçan küçük natürel objelerin nasıl etkileyici formlara dönüştüğünü gözler önüne seriyor. Yönetmen Belma Baş’ın prömiyeri, Toronto Film Festivali’nde yapılan "Zefir" filmi de programda seyirci karşısına çıkıyor. "Kayıp Rüzgârlar" antolojisi, sadece Türkiye'deki seyirciler tarafından 26 Mart tarihine kadar online olarak seyredilebilecek.