Program çerçevesinde bu akşam Onur Özaydın, Şirin Kılavuz Sevinç ve İdil Yener’in seslendireceği Pierre Beaumarchais’nin “Figaro’nun Düğünü veya Çılgın Gün” oyunundan bölümler okunacak. Okuma Tiyatrosu’nun bu ayki diğer iki faaliyeti ise 27 Mart’ta Molière’in “Kibarlık Budalası” ve 31 Mart’ta Lope de Vega’nın “Olmedo Şövalyesi” olacak.
Klasik eserlerle ‘Okuma Tiyatrosu’
17.03.2021 - 02:58 | Son Güncelleme: 17.03.2021 - 02:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
William Shakespeare’in “Kış Masalı” eseri ile başlayan İş Sanat Okuma Tiyatrosu, mart ayı boyunca devam edecek.
Etiketler : iş sanat okuma tiyatrosu,
775211 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/775211.aspx
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