Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Program çerçevesinde bu akşam Onur Özaydın, Şirin Kılavuz Sevinç ve İdil Yener’in seslendireceği Pierre Beaumarchais’nin “Figaro’nun Düğünü veya Çılgın Gün” oyunundan bölümler okunacak. Okuma Tiyatrosu’nun bu ayki diğer iki faaliyeti ise 27 Mart’ta Molière’in “Kibarlık Budalası” ve 31 Mart’ta Lope de Vega’nın “Olmedo Şövalyesi” olacak.