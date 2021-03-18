Sevim Yılmaz Önder ve Elif Özcan Uğur’un birlikte hazırladığı kitap, “Karamanlıca İstanbul’un Fethi: Feth-i Konstantiniye” ismiyle
raflardaki yerini aldı. Kökenini Bizans’a dayandırmasına rağmen Osmanlı şuurundaki bir Karamanlı tarafından yazılan asıl eserde, Bizans’ın çaresizliği gözler önüne seriliyor.
Karamanlı Türkçesiyle İstanbul’un Fethi
18.03.2021 - 11:44 | Son Güncelleme: 18.03.2021 - 11:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fatih Sultan Mehmed’in İstanbul’u fethine dair Karamanlı Türkçesinde yazılmış eserlerden biri olan A. Athanasios Simenonidis’in “Feth-i Konstantiniye” eseri günümüz Türkçesine kazandırıldı.
Sevim Yılmaz Önder ve Elif Özcan Uğur’un birlikte hazırladığı kitap, “Karamanlıca İstanbul’un Fethi: Feth-i Konstantiniye” ismiyle
Etiketler : Karamanlı Türkçesi,istanbul'un fethi,
775531 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/775531.aspx
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