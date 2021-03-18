Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sevim Yılmaz Önder ve Elif Özcan Uğur’un birlikte hazırladığı kitap, “Karamanlıca İstanbul’un Fethi: Feth-i Konstantiniye” ismiyle

raflardaki yerini aldı. Kökenini Bizans’a dayandırmasına rağmen Osmanlı şuurundaki bir Karamanlı tarafından yazılan asıl eserde, Bizans’ın çaresizliği gözler önüne seriliyor.