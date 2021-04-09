Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

ABD’deki en eski Türk film festivallerinden biri olan Boston Türk Film Festivali’nin 20’ncisi 15-30 Nisan’da gerçekleştirilecek. Global salgın sebebiyle online olarak yapılacak festivalin programında Reha Erdem’in Zoom filmi “Seni Buldum Ya!”, Reis Çelik’in “Ölü Ekmeği”, Ercan Kesal’ın “Nasipse Adayız”, Serhat Karaaslan’ın “Görülmüştür”, Tankut Kılınç’ın “Dersaadet Apartmanı”, Ümit Ünal’ın “Aşk, Büyü vs” ve Barış Atay’ın “Aden” isimli uzun metrajlı filmleri yer alıyor. Programda Deniz Tortum’un “Maddenin Hâlleri” ve Elizabeth Lo’nun “Stray” isimli dokümanter filmleri de gösterilecek. Kuruluşu 2001 yılına dayanan festivalde uzun metrajlı filmlerin yanı sıra belgesel ve kısa film yarışmasında ödül alan filmlerden bir antoloji de bulunuyor.