Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Çevrim içi sergi, sanat tarihçisi Seda Yörüker küratörlüğü ve Prof. Dr. Ercan Karaarslan’ın danışmanlığında radyoloji uzmanları tarafından tomografi, MR, mamografi makinelerinde çekimi yapılan bitkilerden meydana gelen eserleri karşımıza çıkarıyor. Sergide; zeytin, kivi, bezelye, mimoza, ceviz, selvi, ananas, lahana, avokado, nar gibi tümü Türkiye coğrafyasında yetişen bitkilerin çekimlerini izleyicilerle buluşturuluyor. Siemens Healthineers Türkiye tarafından Türkiye’deki radyoloji uzmanlarına açık davet yoluyla oluşturulan sergi, bu yönüyle dünyada bir ilk.