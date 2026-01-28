2000'li yılların başında Türkçe alternatif rock çalışmalarıyla tanınan Çilekeş, bir konser ile geri dönüyor. Grup, Y.O.K albümünün 21. yılında orijinal kadrosuyla İstanbul'da sahneye çıkacak. Bilet fiyatlarını yüksek bulanlar, X'te tepki gösteriyor. Peki, Çilekeş konseri ne zaman?

Uzun yıllardır sahnelerden uzak kalan Çilekeş, yeni konser haberiyle sevenlerini heyecanlandırdı. Konserin, grubun “Y.O.K.” albümünün 21. yılına ithafen planlandığı ve yaklaşık 15 yıllık aranın ardından orijinal kadroyla sahne alınacağı belirtildi.

ÇİLEKEŞ KONSERİ NE ZAMAN?

Çilekeş’in 2026 konseri, 10 Ekim 2026 tarihinde İstanbul’daki KüçükÇiftlik Park’ta gerçekleştirilecek.





Küçükçiftlik Park'ın resmi hesabından yapılan açıklamada; "Türk alternatif rock sahnesinin en orijinal gruplarından Çilekeş, “Y.O.K” albümünün 21. yılında sahnelere geri dönüyor.



Görkem Karabudak, Ali Güçlü Şimşek ve Cumhur Avcil’den oluşan orijinal kadrosuyla yeniden bir araya gelen Çilekeş, 10 Ekim Cumartesi sert müziğin kalesi KüçükÇiftlik Park’ta!" denildi.

FİYATLARDAKİ ANİ DEĞİŞİKLİKLER TEPKİ ÇEKTİ

Konsere bilet almak isteyen müzikseverler, 1950 TL’den satışa çıkan ön satış biletlerinin iki dakika içinde tükendiği uyarısıyla karşılaştı. Ardından biletler 2450 TL’den yeniden satışa sunulurken, bu fiyattan bilet almak isteyenler de kısa sürede “tükendi” uyarısıyla karşılaştı.

Çilekeş konseri için biletlerin daha sonra 2950 TL’den yeniden satışa çıkarılması, fiyatların kısa süre içinde sürekli değişmesi nedeniyle sosyal medyada tepki çekti.

