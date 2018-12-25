Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Oyuncu Yıldız Asyalı, Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa' programına konuk oldu. Ünlü oyuncu, yıllar sonra psikolojik rahatsızlıklarından dolayı tedavi gören Arda Kural'ın ilk aşkı olduğunu ve onun için dövme yaptırdığını açıkladı.

"İLK VE EN BÜYÜK AŞKIM ARDA KURAL'DI"

Canlı yayında samimi açıklamalarda bulunan Yıldız Asyalı, şunları söyledi: "Dönem dönem kendimi ekranlardan geri çektiğim doğru. Belki zaman zaman sıkılıyorumdur. Bir dinlenmeye alıyorumdur. Bir bebeğim de oldu Allah'ıma çok şükür devam ediyorum. Omzumdaki bu dövmenin anlamı 'karanlık güneş' ilk aşk dövmesi… Bu konuyu reklam malzemesi asla yapmak istemedim, yapmadım. Evet, ilk ve en büyük aşkım Arda Kural'dı.

"ARDA'NIN RAHATSIZLIĞINDA ÇOK ACI ÇEKTİM"

Seneler sonra onun rahatsızlığıyla alakalı çok acı çektim ve benim için çok değerlidir. Aşktan öte çok değerli bir insandır her zaman, bu yüzden dövmeyi yaptırdım.

"AŞKIMIZ DİZİ SETİNDE BAŞLADI"

Arda ile iletişime geçmek istedim ama olmadı. Ailecek hepimizin hayat boyu çok sevdiği ve seveceği yeteneklerden biridir Arda. Aşkımız ben 16 yaşındaydım, Arda da 17 yaşındaydı dizi setinde başladı.

"O BENİM CANIM HER ZAMAN ÖYLE KALACAKTIR"

Çok ama çok güzel zamanlarımız oldu. İnanılmaz iletişimlerimiz oldu. O benim canım her zaman da öyle kalacaktır. Zor süreçlerden geçiyor ama atlatacaktır. Umarım çok çok daha iyi olur gönülden her zaman onun yanındayız.

"İLİŞKİMİZİN BİTME NEDENİ GENÇLİKTİ"

İlişkimizin bitme nedeni gençtik, ergenlik çağımızdı olmadı bitti. O benim dövme yaptırdığımı bilmiyordur. İzlese belki sinirlenebilir ama bunlar insanı duygular. Tedavi olduğu zamanlarda hastaneye gitmek istedim ama medya ile alakalı Arda'yı sinirlendirmemek için gitmedim. Dışarıdan destek olmaya çalıştık, hastane sürecinde gitmedim. Bizi en çok üzen bu sürece bu kadar ağır gelmesi oldu.

"FEVRİ ÇIKIŞLAR YAPIYORDU"

Biz ailece görüşüyorduk fark etmedik bu durumu, 'gençlik' dedik. Umarım toparlar. Hani bir şeyleri anlıyorsun ama gençlik çağları, deli çağları… Okul, iş falan o zaman umursamadık. Fevri çıkışlar yapıyordu. Çok fazla duygusaldı, çok fazla derindi."