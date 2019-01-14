Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kadın dizisinde ilik nakliyle hayata tutunan Bahar’ı oynayan Özge Özpirinçci, 3,5 yaşındaki lösemi hastası Öykü Arin Yazıcı için kök hücre donörü oldu. Kızılay Kadıköy Şubesi tarafından “Kök hücre bağışıyla yeni yılda mutlu bir ‘öykü’ yazıyoruz” sloganıyla başlatılan kampanya için Kadıköy’de geçici ünite kurulmuş, kan bağışında bulunmak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturmuştu. Özge Özpirinçci de kan bağışında bulunan isimler arasına katıldı. Ünlü oyuncu, bununla da kalmayıp arkadaşları Selin Şekerci ve Berrak Tüzünataç’a donör olmaları için önce çağrıda bulundu ve ardından meydan okudu. Özpirinçci, sosyal medya hesaplarından şu ifadeleri kullandı: Hadi bakalım! Herkes harekete geçiyor! İlik nakli bekleyen herkes için size en yakın kan verme noktasını bulun önce. İster ‘kanver.org’dan ister telefonunuzla 168’i arayarak... Sadece üç tüp kan alınıyor, hepsi bu! Ben geldim kanımı verdim. Şimdi de buradan meydan okuyorum. Berrak Tüzünataç ve Selin Şekerci, en kısa sürede ilk boşluğunuzda gidip kan veriyorsunuz... Berrak Tüzünataç ve Selin Şekerci’nin bu meydan okumaya ne cevap vereceği ise merakla bekleniyor.