Antalya çevre koruma ve sürdürülebilir turizm hedefleri doğrultusunda yeni bir uygulamayı devreye aldı. Vatandaşlar ''Antalya'da plajda sigara içmek yasaklandı mı?'' ve ''Hangi plajlarda sigara yasak?'' sorularının cevaplarını araştırmaya başladı. Antalya Valiliği koordinasyonunda yürütülen Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi kapsamında ise bazı plajlarda sigara kullanımına sınırlama getirilirken, uygulamanın ilerleyen dönemde kent genelindeki sahillere yayılması planlanıyor.

Antalya Valisi Hulusi Şahin Dünya Çevre Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte yaptığı açıklamada, dumansız plaj uygulamasının Antalya genelinde kademeli olarak yaygınlaştırılacağını söyledi. Şahin uygulamanın yalnızca sigara yasağından ibaret olmadığını, sigara kullanan vatandaşlar için belirli alanların da oluşturulacağını ifade etti. Peki Antalya'da plajda sigara içmek yasaklandı mı? Hangi plajlarda sigara yasak?

Antalyada plajda sigara içmek yasaklandı mı? Hangi plajlarda sigara yasak?

ANTALYA'DA PLAJDA SİGARA İÇMEK YASAKLANDI MI?

Antalya'da çevrenin korunması ve sahillerde daha sağlıklı alanlar oluşturulması amacıyla "Dumansız Plaj" uygulaması başlatıldı. Antalya Valiliği koordinasyonunda yürütülen Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi kapsamında hayata geçirilen uygulama ile plajlarda sigara kullanımına yönelik yeni kurallar devreye alındı.

Valilik tarafından yayımlanan uygulama talimatında, kıyı ve deniz kirliliğinin önemli nedenlerinden biri olan sigara izmaritlerinin çevreye verdiği zararın azaltılmasının hedeflendiği belirtildi. Uygulama aynı zamanda plajlarda temiz hava ortamının oluşturulmasını ve vatandaşların daha sağlıklı koşullarda vakit geçirebilmesini amaçlıyor.

Valilik genelgesinde yer alan kurallara uyulmaması halinde ise Kabahatler Kanunu kapsamında idari para cezası uygulanabileceği belirtildi. Yani plajlarda belirlenen kurallara aykırı davranan kişiler hakkında yaptırım uygulanabilecek.

Antalyada plajda sigara içmek yasaklandı mı? Hangi plajlarda sigara yasak?

HANGİ PLAJLARDA SİGARA YASAK?

Dumansız plaj uygulamasının ilk adresi Kaş'ta bulunan dünyaca ünlü Kaputaş Plajı oldu. Antalya Valisi Hulusi Şahin'in açıklamasına göre uygulama Kaputaş Plajı'nda resmen başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı halk plajlarında da yeni dönem başlıyor. İlk etapta Lara ve Belek'te bulunan halk plajlarının da aralarında yer aldığı üç plajda uygulamanın hayata geçirileceği açıklandı. Antalya'nın Lara, Belek, Çamyuva plajları ile Beach Park'ta sigara içilmesini yasaklandı.

Antalyada plajda sigara içmek yasaklandı mı? Hangi plajlarda sigara yasak?

İlk aşamada Beach Park'ın belirli bir bölümünde dumansız plaj uygulaması başlayacağı belirtilirken uygulamanın Konyaaltı sahilinin tamamına yayılması hedefleniyor.

Öte yandan Antalya Valiliği, özel plaj işletmelerine de çağrıda bulunarak yasal düzenlemeler tamamlanmadan önce gönüllü olarak benzer uygulamaların hayata geçirilmesini istedi.

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