Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fox’ta yayınlanan Bizim Hikaye, geceden en çok ödülle ayrılan yapım olmayı başardı. 22 Ödülden 11 Tanesini Kazanan dizi, Yılın En İyi Dizisi seçilirken, genç şarkıcı Çağatay Akman’ın seslendirdiği, sözleri aynı zamanda şarkının prodüktörü olan Abdullah Özdoğan’a, bestesi ve aranjesi Volkan Sönmez’e ait 2645 Records imzalı ‘Bizim Hikaye’ şarkısı, Dizi Müziği kategorisinde 1. Oldu.

Dizinin başrol oyuncularından Hazal Kaya En İyi Kadın Oyuncu, Reha Özcan da Unutulmaz Karakter Oyuncusu ödüllerinin sahibi oldu. En İyi Dizi Çifti ödülünü Filiz ve Barış karakterlerine hayat veren Hazal Kaya ve Burak Deniz kazanırken dizide Rahmet karakterini canlandıran Yağız Can Konyalı en iyi yardımcı erkek oyuncu seçildi.