Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tuz serpme hareketiyle tüm dünyada fenomen olan işletmeci Nusret Gökçe, İstanbul Maçka'da bulunan oteli satın aldı.

Günlük yaşantısını ve iş hayatını Instagram üzerinden paylaşan Nusret Gökçe, yeni otelinin imza törenini de sosyal medya hesabından paylaştı.

"HAYALİM GERÇEK OLDU"

Doğuş Holding, İstanbul Maçka'daki bir oteli Nusret Gökçe'nin şubat ayında kurduğu Nusret Yatırım AŞ'ye devretti. Nusret otelin devri için anlaşmaya imza attığı anların görüntülerini Instagram hesabından paylaştı. Nusret paylaşımında, "Benim için hayal olan bugün gerçek olan İstanbul Park Hayatt otelin sahibi olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bütün dünyaya hayırlı olsun" notunu yazdı.

310 MİLYON TL'YE ALDI

Doğuş ve Singapurlu Temasek'in Dream markası altında Nusr-Et lokantalarını işleten Nusret Gökçe bu sayede artık turizm işine de giriyor. Gökçe yaklaşık 50 milyon euro (310 milyon TL) ödeyerek İstanbul Maçka'da bulunan bir oteli satın aldı.