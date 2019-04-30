Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde kalp krizi geçiren Diler Ay, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Dilber Ay, buradaki müdahaleye rağmen 63 yaşında yaşamını yitirdi.

Sanatçı İbrahim Tatlıses, Dilber Ay'ın vefatı için duyduğu üzüntüyü sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, "Dilber Ay kardeşimi kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim... Şen kahkahası, dobra kişiliği, güzel sesiyle hem aklımda kalacak. Merhumeye Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı dilerim... Mekânı cennet olsun inşAllah" mesajıyla dile getirdi.