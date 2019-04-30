Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akraba ziyareti nedeniyle Ankara'ya giden sinema ve ses sanatçısı Dilber Ay, dün akşam rahatsızlanarak ambulansla Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen usta sanatçı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Ölümüyle sanat dünyasını üzen Dilber Ay hakkında bilinmeyen detaylarda ortaya çıkmaya başladı. Dilber Ay'ın, bir süredir 'Dünyayı İyilik Kurtaracak' isimli platformun Yenidoğan sorumluluğunu yaptığı öğrenildi.

SON FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

Platformun gönüllülerinden polis memuru Mustafa Şahin'in, Dilber Ay'ın vefatından bir gün önce yaptığı ziyarete ilişkin fotoğraflar paylaştığı ortaya çıktı. Usta şarkıcının son çekilen fotoğraflarda verdiği kilolar ise dikkat çekti. Bu arada Dilber Ay'ın, diz kapaklarındaki rahatsızlıktan dolayı bir süredir özel hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.