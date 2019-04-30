Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“Kulyas Labetin Bedeli” isimli sinema filminde aldatan bir kadını canlandıran Nurdan Paksoy, gelen soruya “Aldatan Kadın Haklıdır” yanıtını verince sosyal medyadan bombardımana tutuldu. Mantıklı ve terbiye çerçevesinde gelen tepkilere elinden geldiğince cevap verdiğini söyleyen Nurdan Paksoy “ Bir açıklamaya bu kadar tepki olmamalı, mantıklı düşünen insan bana hak verir. Terbiyesizce gelen tepkilerede dava açacağım, benim söylemek istediğim, herkes kendindeki eksikliği tamamlamak ister kadın yada erkek fark etmez. Ben sinema filminde aldatan kadını oynadığım için kadın üzerinden cümlemi kurdum. Aldatmak sadece fiziki olmuyor, beyinde aldatan çok kadın biliyorum, sadece kimse dürüst değil, sadece düşünmeden ölçüp biçmeden saldırıyoruz” dedi. Yaptığı açıklamayla tepkileri üzerine toplayan sevilen oyuncu Nurdan Paksoy, uzun süre açıklamasıyla tartışılacağa benziyor.