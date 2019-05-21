Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çukur dizisinin 66. son bölümünde Aliço'nun ölümü herkesi şaşırttı. Çukur'da Aliço rolünü canlandıran başarılı oyuncu Rıza Kocaoğlu, dizideki sahnenin hemen ardından Instagram'dan Aliço'nun bir fotoğrafını paylaştı. Dizide Cumali rolündeki Necip Memilli ise bu fotoğrafa 'Her şey için teşekkürler. Emeğine sağlık' notunu yazdı.