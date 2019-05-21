Çukur dizisinin 66. son bölümünde Aliço'nun ölümü herkesi şaşırttı. Çukur'da Aliço rolünü canlandıran başarılı oyuncu Rıza Kocaoğlu, dizideki sahnenin hemen ardından Instagram'dan Aliço'nun bir fotoğrafını paylaştı. Dizide Cumali rolündeki Necip Memilli ise bu fotoğrafa 'Her şey için teşekkürler. Emeğine sağlık' notunu yazdı.
Rıza Kocaoğlu'ndan veda mesajı!
21.05.2019 - 09:07 | Son Güncelleme: 21.05.2019 - 09:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çukur dizisi 66. son bölümüyle ekrana geldi. Dizide sezon finali öncesinde şok bir ayrılık yaşandı.
Etiketler : Rıza Kocaoğlu,
626012 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/626012.aspx
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