Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbullu Gelin final izle, İstanbullu Gelin gerçekte Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun Hayata Dön eserinden uyarlanmıştır. Ancak İstanbullu Gelin dizisi birebir kitap uyarlaması değildir. Kitapta Süreyya karakteri şizofrenken dizide daha farklı bir karaktere sahiptir. Durum böyle olunca İstanbullu Gelin severler kitap ki Süreyya'nın Esma Sultan'ı öldürüp öldürmeyeceği merak konusudur. Esma Sultan final bölümünde vefat eder en baştan beri bir arada tutmak istediği ailesi ile öncekinde daha sıkı bir birine kenetlenir. İstanbullu Gelin'in sıkı takipçileri İstanbullu Gelin final mi sezon finali mi yapıyor? diye araştırıyor. İşte İstanbullu Gelin final bölümü izle,İstanbullu Gelin son bölüm full tek parça izle

İSTANBULLU GELİN FİNAL BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

İSTANBULLU GELİN FİNAL BÖLÜMDE NELER OLDU?

Boran Ailesi, Esma’nın hastalığı ile yok oluyor. Aileyi bugünlerde mutlu eden tek konu Adem ile Güneş’in evliliğine seviniyor. Hatta bir kutlama organize edip, nikahı da herkesin ortasında bir kez daha yaşıyorlar. Osman nikah memuru oluyor ve evlendiriliyorlar. Süreyya, Esma’nın yanından bir an bile ayrılmıyor. Faruk, annesini dansa kaldırıp onu gülücükler arasında kucaklıyor. Aslında bu Esma’nın son gülüşleri oluyor. Garip’in ölümünü kaldıramayan, hatta Süreyya’dan ölmek için yardım isteyen Esma ölüyor. Konakta acı var. Süreyya, Faruk, Fikret, Osman hepsi tek tek ayrı ayrı yüzleşiyor bu gerçekle. Gözyaşları içinde kalan da oluyor, soğuk kanlılıkla ayakta olanda. Esma hayalinde Garip ile hayata veda ediyor. Fikret gözyaşlarını saklayamıyor. Cenazede ayakta durmak da bile zorlanıyor. Faruk bir kez daha ağabey gibi baba gibi dimdik ayakta duruyor.

İSTANBULLU GELİN NEDEN BİTTİ?

Yayınlandığı ilk günden itibaren büyük bir hayran kitlesine ulaşan İstanbullu Gelin bilindiği üzere Hayata Dön adlı eserden uyarılanmıştı. Dizinin final yapmasının sebebi ise kanal ve yapım şirketi tarafından alınan karar oldu.

İstanbullu Gelin'in Senaristinden Süreyya Açıklaması: Gerçek Hayatta Şizofren

İstanbullu Gelin'in senaristi Deniz Akçay, en sevilen karakter Süreyya'nın dizinin uyarlandığı kitapta, şizofren biri olarak anlatıldığını söyledi.

İstanbullu Gelin'in en sevilen karakteri Süreyya, dizinin uyarlandığı kitapta aslında şizofrenmiş. Senarist Deniz Akçay'ın Episode Dergisi'nden Devrim Toyran'a anlattıkları ile Aslı Enver'in hayat verdiği gerçek hayatta uyarlanan dizinin Süreyya karakterinin kitaptaki halinden çok farklı olduğu açıkladı.

"SÜREYYA'NIN KARAKTER YAPISINI iPEK'E KAYDIRDIM"

Fenomen dizi İstanbullu Gelin'in Süreyya'sının gerçekte şizofrenik bir durumu olduğunu ifade eden senarist Deniz Akçay, "Mesela kitapta asıl sorunlu olan karakter Süreyya. Neredeyse şizofreni durumu var. Çok ağır travmatik sorunları ve hiç istenmeyen bir karakter. Kayınvalidesine kendini kabul ettirmek için kendi varlığından vazgeçen bir kadın. Onu mesela biraz daha İpek'e kaydırdım. Konak kalabalık bir ev, köklü bir aile, bunlar gerçek. Bir de kitaptaki karakterleri hikaye karakterlerinden alıp başka karakterler üzerinden, cümlesi başka olan bir yere çevirdik, böylece evrildi. Zaten bana hikayeyi dönüştürme serbestisi verilmişti" diye konuştu. İstanbullu Gelin, Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlandı.

İstanbullu Gelin Konusu;



Anne, Baba sevgisinden mahrum kalmış hayatın yükünü genç yaşlarda süslemiş güzel bir kız olan Süreyya'nın aniden karşısına çıkan karizmatik, zengin iş adamı Faruk'a aşık olarak Bursa'ya gelin gitmesiyle başlayan bir aşk hikayesidir. Özgürlüğüne düşkün modern bir hayata alışmış olan Süreyya ve geleneklerine duyarlı olan Faruk'un aşkı daha ilk dakikadan itibaren çeşitli sınavlardan geçer. Süreyya aynı konağın altında birlikte yaşadığı kayınvalidesi Esma, eltisi İpek ve kocasının sorunlu kardeşi Fikret'le başa çıkmaya çalışırken Faruk ise hiç beklemediği sürpriz bir düşmanla çatışacaktır.