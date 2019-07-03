Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu, 29 Haziran Cumartesi gecesi “Başrolde Emel Sayın” konserine ev sahipliği yaptı. Türk sanat müziğinin efsane sesi Emel Sayın, muhteşem bir konsere imza atarak sevenlerine unutamayacakları bir gece armağan etti.

FİLMLERİNDEN GÖRÜNTÜLER SAHNEYE YANSITILDI

Başrolünde oynadığı onlarca filmle adını sinema tarihine altın harflerle yazdıran Yeşilçam’ın ‘Mavi Boncuk’u Emel Sayın, şarkılarını filmlerinin görüntüleri eşliğinde seslendirdi. Sayın, “Yalancı Yarim”den “İntizar”a, “Tövbeler Tövbesi”nden “Gülizar”a uzanan eşsiz repertuvarıyla dinleyicilerini Yeşilçam’da keyifli bir yolculuğa çıkardı. Sanatçı gecenin finalinde dakikalarca alkışlandı. Emel Sayın “Başrolde Emel Sayın” konserleriyle sevenleriyle buluşmaya devam edecek.