Yapımcılığını ünlü oyuncu Ümit Kantarcılar’ın yönetmenliğini ise Berat Özdoğan’ın üstlendiği, başrollerinde Jessica May , Onur Dilber ve Ümit Kantarcılar’ın rol aldığı Dert Bende, arkadaşlarını yanlış bir evlilikten kurtarma amacıyla onu kaçırmaya çalışan fakat işleri daha da karıştıran bir arkadaş grubunun trajikomik hikayesini konu alıyor. İstanbul’daki çeşitli semtlerde bir ayda çekilen film, konusuyla izleyiciyi hem eğlendirip hem de güldürürken aksiyon sahneleri ile de çok konuşulacak.
Ünlü oyuncu yapımcı oldu
15.08.2019 - 15:21 | Son Güncelleme: 15.08.2019 - 15:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çekimleri İstanbul’da gerçekleşen, geçtiğimiz günlerde set sürecini tamamlayan “Dert Bende” filmi ekim ayında sinema severler ile buluşmaya hazırlanıyor.
Etiketler : Ümit Kantarcılar,
643898 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/643898.aspx
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