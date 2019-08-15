Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yapımcılığını ünlü oyuncu Ümit Kantarcılar’ın yönetmenliğini ise Berat Özdoğan’ın üstlendiği, başrollerinde Jessica May , Onur Dilber ve Ümit Kantarcılar’ın rol aldığı Dert Bende, arkadaşlarını yanlış bir evlilikten kurtarma amacıyla onu kaçırmaya çalışan fakat işleri daha da karıştıran bir arkadaş grubunun trajikomik hikayesini konu alıyor. İstanbul’daki çeşitli semtlerde bir ayda çekilen film, konusuyla izleyiciyi hem eğlendirip hem de güldürürken aksiyon sahneleri ile de çok konuşulacak.