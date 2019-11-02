Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü oyuncu proje kapsamında önceki gün Kars’a gitti ve iki köy okulunu ziyaret etti. Projenin genel yönetmeni Erdal Murat Aktaş’la birlikte Subatan ve Soylu okullarına giden oyuncu, çocuklara getirdikleri hediyeleri bizzat dağıttı.

Ayrıca Soylu Köyü İlkokulu’na Hande Doğandemir ve Erdal Murat Aktaş’ın destekleri ile bir bilgisayara sınıfı yapılacağı öğrenildi.

Projeye dahil olmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Doğandemir, “Hayat gelip geçiyor, önemli olan insana dokunacak projelerin içinde olmak” diye konuştu.