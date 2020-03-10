Tansiyonu düştükten sonra solunum güçlü çeken Songül Karlı, önceki gün Bağcılar’da bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Serum takılarak bir süre kontrol altında tutulan Karlı, daha sonra taburcu edildi.Tüm kontrolleri yapılan Songül Karlı’ya serum takıldı. Üst solunum yolu riski altında bulunan şarkıcı, evinde istirahat için hastaneden ayrıldı. (Snob magazin)
Songül Karlı hastanelik oldu!
10.03.2020 - 14:23 | Son Güncelleme: 10.03.2020 - 14:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şarkıcı ve sunucu Songül Karlı, solunum güçlüğü ve düşük tansiyon sebebiyle hastanelik oldu.
Etiketler : Songül Karlı,
687061 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/687061.aspx
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