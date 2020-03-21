Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Müslüm Gürses’in hayat arkadaşı Muhterem Nur, dün hayata gözlerini yumdu; geride acılar, hatalar ve yalnızlıklar dolu çok enteresan bir hayat hikâyesi bırakarak… Geçen sene Gürses’in hayatı beyazperdeye konu olmuş “Müslüm” adlı film seyirci rekoru kırmıştı… Ama Muhterem Nur’un yaşadıkları müstakil bir filmde işlense inanın ondan eksik kalmazdı…

KİMSESİZ DOĞDU...

Muhterem Nur, 1932 yılında Yugoslavya toprakları içerisinde bulunan Manastır’da bir mahzende hayata gözlerini açtı. Yanlış bir birlikteliğin sonunda doğduğu için kabullenilmedi. Nitekim yıllar sonra o günleri anlattığı bir röportajında “O zaman ölseydim hiçbir şey duymayacaktım, şimdi bin kere ölüyorum, çok şey duyuyorum” diyecekti.

Önce bir cami avlusuna bırakıldı, sonra çocuğu olmayan bir kadına verildi… Artık adı “Olga” olmuştu… Fakat daha iki yaşındayken kendisine bakan kadın öldü… Zaten Avrupa, o senelerde II. Dünya Savaşı’nın çatışmalarına sahne olmaya başlamıştı. Bir şekilde Türkiye’ye göç eden teyzeleri kendisini de yanlarına getirmeyi planladılar. Nihayetinde bir kamyon kasasının altında İstanbul’a girebildi… Türkiye’ye gelince adı bu defa “Aysel” oldu, okumaya başladı. Ancak daha 12 yaşındayken evinin yakınlarında tecavüze uğradı. Gazetelere haber olunca hayata küstü… Ta ki bir gün gazetede “Artist aranıyor” ilanını görünceye kadar... Güzelliği sayesinde filmlerde figüran olarak kabul edilen Nur, Memduh Ün’le tanışınca şöhretine şöhret kattı… Artık büyük filmlerin başrol oyuncusuydu… “Üç Arkadaş”ta onu tanımayan kalmadı, sadece 1961 senesinde 17 filmde rol adlı. Belki adı “Sultan” olarak anılmadı ama Türkân Şoray’dan bile fazla ün saldı...

ŞÖHRETİN SONU

Ancak yıllar geçtikçe şöhretin afeti onu da vurdu... Memduh Ün’den ayrıldıktan sonra sırf reklam olsun diye Işın Kaan Köseoğlu’yla evlendi; bir türlü mutluluğu yakalayamadı, evlilikleri kısa sürdü. Muhterem Nur’a artık film teklifleri de gelmiyor, borçları devamlı artıyordu. Başrol oynadığı onca filmden sonra para için gazinolarda şarkıcılık yapmaya, turnelere çıkmaya başladı... O turnelerden birinde tanıdı Müslüm Gürses’i... Kariyerinin dibini gören ve devamlı ağlayan Muhterem Nur ile kendisine filmlerinden hayran olan bu esmer genç kısa zamanda birbirlerine bağlandı ve 1986’da evlendiler... Ancak ne yazık ki bir alkolik olan Gürses, onu çok sevmesine rağmen çok da üzdü; kaburgasını kırdı, yüzünü morarttı ama bütün bunlara otuz yıla yakın katlandı... Kendinden 21 yaş küçük olan Müslüm’e karşı farklı duygular taşımış hep acımıştı zira... Bu enteresan evlilik Gürses’in 2013’teki ölümüyle son buldu... Şöhretin hayatının üzerinden bir buldozer gibi geçtiği Muhterem Nur, yine gözü yaşlı kaldı... Yedi sene sonra da kaçışlar, acılar, büyük hatalar ve yalnızlıklarla dolu o hayat son buldu... Muhterem Nur’un yaşadıkları adına yazılmış bir kitabın başlığı gibiydi: “Ömrümce Ağladım”...

Çoklu organ yetmezliği sebebiyle aramızdan ayrılan Nur, dün Zincirlikuyu Camii’nde kılınan cenaze namazını müteakiben yolculuğuna uğurlandı. Nur’un cenazesi, eşi Müslüm Gürses’in Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki kabrinin üzerine defnedildi. Tören sırasında polis sık sık “Yakın mesafede durmayın” ikazında bulundu.