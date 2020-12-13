Bununla ilgili olarak takip ve tedavi altına alındım. Bugün Covid-19 test sonucumun negatif geldiğini öğrendim” açıklamasında bulunmuştu. Bu paylaşım üzerine bir Twitter kullanıcısı "Hiçbir mecrada halk için mücadele vermeyen, sadece yakışıklı olduğu için beyinsizler tarafından çok sevilen bir sanatçı bozuntususun" şeklinde hakaretlerde bulunmuştu Hakareti affetmeyen Tatlıtuğ’un şikâyetiyle soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Kıvanç Tatlıtuğ, hakareti affetmedi
13.12.2020 - 14:53 | Son Güncelleme: 13.12.2020 - 14:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Başarılı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz nisan ayında sosyal medya hesabından “Yüksek ateş ve öksürük şikâyeti ile geldiğim hastanede, yapılan tetkikler sonucunda akciğerimde küçük bir alanda zatürre odağı tespit edildi.
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752942 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/752942.aspx
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