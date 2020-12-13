Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bununla ilgili olarak takip ve tedavi altına alındım. Bugün Covid-19 test sonucumun negatif geldiğini öğrendim” açıklamasında bulunmuştu. Bu paylaşım üzerine bir Twitter kullanıcısı "Hiçbir mecrada halk için mücadele vermeyen, sadece yakışıklı olduğu için beyinsizler tarafından çok sevilen bir sanatçı bozuntususun" şeklinde hakaretlerde bulunmuştu Hakareti affetmeyen Tatlıtuğ’un şikâyetiyle soruşturma başlatıldığı öğrenildi.