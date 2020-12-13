Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başarılı oyuncu eşinin ani ölümünün ardından Acun Ilıcalı'dan gelen ekranlara dönme teklifini kabul etmişti. Yedi yıl sonra ekran aracılığıyla hayranlarıyla buluşacak olan 41 yaşındaki Namal, 'Exxen' platformunda yayınlanması planlanan Hükümsüz dizisinden çocukları için vazgeçti.

Koronovirüs sebebiyle daha önce İstanbul'da çekimlerinin yapılması planlanan projenin seti İzmir'e taşındı. Oyuncu, çocuklarının eğitimi sebebiyle İzmir'e gidemeyeceğini belirterek projeden affını istedi.

İki tarafın anlaşması sonucu Namal’ın kadrodan ayrıldığı öğrenildi.