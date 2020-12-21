Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Günlerce süren yoğun bakımdaki tedavisinin ardından yine de kurtarılamayan 25 yaşındaki Arkan’ın vefatının üzerinden bir yıl geçti. Türkücü Ceylan, yeğenini sosyal medya hesabı Instagram’dan fotoğraflarıyla andı.

“Sensiz geçen bir yıl boyunca bize hiç güneş doğmadı teyzem” diyen Ceylan “Yüreğimin sızısı en büyük yaram Nazlıcan'ım, kelimelerin kifayetsiz kaldığı yerdeyim. Tarifi imkânsız bir acı, ateş içinde gün geçtikçe daha da büyüyor. Mekanın cennet olsun, nur içinde uyu nazlı kızım" ifadelerini kullandı.