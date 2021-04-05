Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık çalışanlarının destekleri ve sevdiklerinin dualarıyla karşı karşı verdiği savaşı kazanan ünlüler gösterdikleri azimleriyle diğer kanser hastalarına da umut oldu.

ZORLU BİR SÜREÇLE SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Yeşilçam'ın usta isimlerinden Filiz Akın'a ikinci evre üst yutak kanseri (nazofarenks) teşhisi konuldu. Tiroit bezi alınan ve radyoterapi gören Akın, tedavisinin ardından bir süre yüz felci geçirdi, kısmi işitme kaybı yaşadı ve ses telleri olumsuz etkilendi. Tedavisi sırasında 3 ay bir boru yardımıyla beslenebilen Akın, zorlu bir tedavi sürecinin ardından hastalıktan kurtulmayı başardı.

KOÇYİĞİT AZMİYLE MUTLU SONA ULAŞTI

Yeşilçam aktrislerinden Hülya Koçyiğit önce akciğerlerinde nodül olduğunu öğrendi. Belirli aralıklarla çekilen tomografinin ardından, nodülün yapısında değişiklik olduğu söylendi. Biyopsinin ardından akciğer kanseri olduğunu öğrenen Koçyiğit, 2017'de bir operasyon geçirdi. Akciğer sönmesiyle de karşılaşan Koçyiğit, uzun süre kaldığı hastaneden sağlığına kavuşarak ayrıldı.

YILDIZ TİLBE

SEVENLERİNE KAVUŞTU

Şarkıcı ve söz yazarı Yıldız Tilbe'ye bir rahatsızlığı nedeniyle doktora gittiği sırada rahim kanseri teşhisi konuldu. Geçirdiği operasyonun ardından rahmi alınan Tilbe, tedavisinin ardından sağlığına kavuşarak yeniden sevenlerinin karşısına çıktı.

OYA BAŞAR

MÜCADELEYİ KAZANDI

Tiyatro oyuncusu Oya Başar'ın meme kanseri teşhisi konulmasının ardından, sol memesinin yarısı ve lenfleri alındı. Kemoterapi sırasında dizi çekimlerine devam etti. Kanser kemiklerine sıçradı. Enfeksiyon geçirdi. Yılmadı. Mücadeleyi kazanmayı başardı.

ARZUM ONAN

SANATIYLA KURTULDU

Oyuncu ve heykeltıraş Arzum Onan önce lenf, ardından tiroit kanseri olduğunu öğrendi. Geçirdiği operasyon ve radyoaktif iyot tedavisinin ardından sağlığına kavuştu. Onan, iyileştikten sonra metal, mermer ve camdan yapılmış heykellerini sergiye sundu.

ÖZKAN UĞUR

HASTALIĞA İKİ DEFA YAKALANDI

Müzisyen Özkan Uğur'a lenf kanseri teşhisi konuldu. Uğur, 2013'te başlayan tedavi sayesinde kanseri yense de hastalık bir süre sonra yeniledi. Yeniden tedavisine başlanan Özkan Uğur, kanseri yenmeyi başardığını açıkladı.

ÖZDEMİR ERDOĞAN

AZMİYLE İKİNCİ BAHARI YAŞADI

Müzisyen Özdemir Erdoğan'a, nazofarenks kanseri teşhisi konuldu. Operasyon geçiren Erdoğan, 7 ay ne konuşabildi ne de yemek yiyebildi. Radyasyon tedavisi de alan Erdoğan sağlığına kavuşarak şarkısındaki gibi "ikinci baharı" yaşadı.

NİLÜFER

KEMOTERAPİDEN SAÇLARI DÖKÜLDÜ

Şarkıcı Nilüfer, meme kanseri teşhisi konulan ünlü isimlerden oldu. Sol memesi alınan ve ardından başlayan kemoterapi sırasında saçları dökülen Nilüfer, kanserle savaşını kazandı. Ardından verdiği konserlerde sevilen şarkılarını yeniden seslendirdi.