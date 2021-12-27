Türkiye Gazetesi

Televizyon dünyasının iddialı yapımlarından El Kızı için sevenlerini üzen bir haber geldi. Raytinglerde git gide düşüş yaşayan ve bir türlü istediği çıkışı yakalayamayan dizi için Fox TV kararını verdi. Söz konusu dizinin 13. bölümüyle ekranlara veda etmesi bekleniyor.

13. BÖLÜMÜYLE FİNAL YAPACAK

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Geçen yıllara göre yeni dizi tutturmakta zorluk çeken FOX bir projesini daha bitirme kararı aldı. NTC Medya’nın Muğla’da çektiği El Kızı da reyting canavarının kurbanı oldu. Sevda Erginci, İsmail Ege Şaşmaz, Münir Can Cindoruk ve Perihan Savaş’ın başrollerini paylaştığı dizi için final kararı alındı.

Etkileyici bir kadın hikâyesini beyazcama taşıyan dizi 13. bölümde final yapacak.

3 final, 2 yeni dizi ve 4 yeni sezon! Ekranlarda büyük değişim Yaz sezonunun sona ermesi ile birlikte ekranlarda değişim rüzgarı esiyor. Beklenen reyting oranına ulaşamayan diziler bir bir final kararı alırken, yeni başlayacak diziler ve yeni sezonunun ilk bölümü ile seyircisinin karşısına tekrar çıkmaya hazırlanan yapımlar diziseverleri heyecanlandırıyor. Peki bu hafta ekranlarda ne gibi değişimler olacak? Dizilerle ilgili gelişmeleri sizler için derledik

Kuzey Yıldızı İlk Aşk final yapıyor Show TV'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı Aşk'tan seyircileri üzecek bir haber geldi.