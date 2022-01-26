Türkiye Gazetesi

Okan Karacan’ın Defne Joy Foster hakkında yaptığı açıklamalar gündeme bomba gibi düştü. Seren Serengil, Arto, Bircan Bali'nin konuğu olan Karacan, kendine yapılan komployu anlattı.

“FETÖ DENEN İLLET BİZİM DE ÜSTÜMÜZDEN GEÇTİ”

TRT'de program yaparken nasıl alaşağı edildiğini anlatan Karacan, "FETÖ denen illet bizim de üstümüzden geçti" dedi. Daha sonra olayların iç yüzünü anlatan Karacan, yasaklı madde kullandıkları iddia edilen isimlerin hepsinin FETÖ yüzünden işlerinden atıldığını, kendisinin de görülen dava sonucu beraat ettiğini söyleyerek, sorumlular ile mahkemede hesaplaşacağını anlattı.





“DEFNE JOY FOSTER FETÖ KURBANI”

2 Şubat 2011 tarihinde hayatını kaybeden Defne Joy Foster'ın da FETÖ kurbanı olduğunu iddia eden Karacan, o dönem başarılı işler yaptıklarını, Defne Joy Foster'ın nasıl öldüğünün araştırılması gerektiğini söyledi.

DEFNE JOY FOSTER NEDEN ÖLDÜ?

Sihirli Annem dizisinde Eda karakteri ile tanınan oyuncu Defne Joy Foster'ın ölümü sevenleri ve sanat camiasını derinden üzmüştü. 2 Şubat 2011’de hayatını kaybeden oyuncunun ölüm nedeni epey merak edilmişti. Ünlü oyuncunun ölmeden birkaç dakika önce, 'Benim astımım tuttu, nefes alamıyorum' dediği ve 112 acil ambulansı gelmeden hayatını kaybettiği söylenmişti. Defne Joy Foster'ın ölüm raporu, Adli Tıp kurumu tarafından "Astım, alkol ve ilaçlar reaksiyon oluşturarak müşterek nedenle ölüme neden olmuş" şeklinde açıklanmıştı.

Defne Joy Foster'in annesine şok Defne Joy Foster 2011’de Kerem Altan’ın evinde hayatını kaybetmişti. Olay sonrası Ahmet Altan’ın oğlu gazeteci Kerem Altan hakkında “yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi dolayısıyla kişinin ölmesi” suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Defne Joy Foster'ın annesinin talebi reddedildi Anayasa Mahkemesi, Kerem Altan'ın evinde 2011'de ölü bulunan sunucu Defne Joy Foster'ın annesi Hatice Foster'ın, "kızının şüpheli ölüm olayında ceza soruşturmasının etkili yürütülmemesi nedeniyle yaşam hakkının ihlal edildiği" iddiasıyla yaptığı bireysel başvuruyu kabul edilemez buldu.