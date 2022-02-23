Türkiye Gazetesi

‘Yerli Leonardo DiCaprio’ lakaplı ünlü oyuncu Arda Kural, yıllardır mücadele ettiği hastalığı atlatarak sıkıntılı günleri geride bıraktı. Yeni hali ile sosyal medyada gündem olan Kural, sevenlerini mutlu etti.

ARDA KURAL’DAN ÖZEL AÇIKLAMALAR

Arda Kural’a bir dönem psikoz teşhisi konmuş ve ünlü oyuncu, uzun yıllar hastalıkla mücadele etmişti. Kural’ın son paylaşımıyla eski formuna kavuştuğu görüldü. Ünlü oyuncu bugün katıldığı programda yaşadığı zor dönemi, eski set günlerini anlattı ve rol arkadaşı Sarp Levendoğlu’nun kendisine baskı kurmaya çalıştığını söyledi.

Arda Kural, Emret Komutanım dizisinin setinde rol arkadaşlarıyla aralarındaki anlaşmazlıktan bahsederek "Bir çekememezlik oldu sanırım. Beni ezip dışlamaya çalıştılar" dedi.

“ROL ARKADAŞLARIM BENİ DIŞLADI”

Bir dönem rol aldığı Emret Komutanım dizisinin setinden rol arkadaşlarının kendisini dışladığını belirten Arda Kural şöyle konuştu:

“Şu an çok iyiyim. İçimdeki ve kafamdaki bütün düşünceleri çözdüm. Benim durumum düşünseldi. Hayatta bir şekilde düşmanlar oluyor, ben de böyle şeyleri sevmem. Piyasaya küstüm, bu küslüğüm 10 yıl sürdü. Büyük sıkıntılar yaşadım ama hayranlarım benden vazgeçmedi. Her şeye bir anda yoğunlaşmaya çalışınca kafam çok karıştı. Emret Komutanım setinde rol arkadaşlarım beni bilerek dışladı. Bir çekememezlik oldu sanırım. Beni ezip dışlamaya çalıştılar. O dönem namaz kılmaya başladım. Herkes benim için 'bu havalı ama aynı zamanda dine yöneldi' diyorlardı.”

“BANA SEN DİNCİ Mİ OLDUN DEMEYE BAŞLADILAR”

“Sektörden paramızı alamıyorduk. Dizi tutunca bir toplantı yapıldı ve ‘Biz istersek paranızı vermeyebiliriz’ demeye başladılar. Ben de buna karşı çıktım çünkü haksızlığa gelemem. İlk kırılma noktam galiba namaz kılmaya başladığım zamanda oldu. 7 yıl namaz kıldım. Bana 'Sen dinci mi oldun' demeye başladılar. Sette 10 dakika namaz kılmak için süre istediğimde bana aşağılar gibi bakıyorlardı. Her şeyin üstesinden gelebilecek bir güçteyim.”

Ekranlara yeniden dönmek için hazırlanan Arda Kural, sıkı bir diyete başladı ve 2 ayda 14 kilo verdi.

“SARP LEVENDOĞLU BENİ EZMEYE ÇALIŞIYORDU”

Oyuncu arkadaşı Sarp Levendoğlu ile sette bir türlü yıldızının barışmadığını belirten Arda Kural, Levendoğlu’nun kendisini ezdiğini ve üzerinde baskı kurmaya çalıştığını söyleyerek şöyle konuştu:

“Sarp Levendoğlu bana göre biraz aykırı bir tip. Çok rahat davranan biridir. Kişisel sınırları ihlal etmemek gerekiyor. Sarp bana karşı sınırlarımı ihlal edecek şekilde konuşmaya başladı. Beni ezmeye çalışıyordu. Üzerimde baskı kurmaya çalıştı. Ben de keskin çizgiler koydum. Ancak o yapımcının yeğeniydi. Beni bilerek yalnız bıraktılar. Psikolojik olarak kırılma noktam orasıydı. Yalnız bırakılınca insan üzülüyor. Sette rol çalmaya başladılar. Öfke bozukluğu yaşayınca psikoloz tanısı ile 20 gün hastanede tedavi gördüm. Özgüvenim zedelendi. Zor günlerin ardından senaryo yazmaya başladım. Şu an keyfim yerinde. Savaşı kazandım.”

Arda Kural’ın son halini görenler inanamadı: Efsane geri döndü Yakışıklılığıyla adından söz ettiren ve başarılı projelerde yer alan Arda Kural, bir dönem psikolojik sorunlar yaşamıştı. Geçirdiği zor günleri geride bırakan ünlü oyuncu, Instagram hesabından paylaştığı son fotoğrafla yeniden gündem oldu. Kural’ın paylaşımını görenler, “Efsane geri döndü” şeklinde yorum yaptı.

Arda Kural aylar sonra ortaya çıktı: Sektör değiştirdim, bu aralar yoğunum 2019 yılında kaybettiğimiz usta sanatçı Dilber Ay’ın sarsıcı hayatını anlatan, 'Dilber Ay' filminin galası önceki akşam bir alışveriş merkezinde yapıldı. Galaya ünlü isimler akın ederken, konuklar arasında 2000’li yıllarda yıldızı parlayan ancak sonrasında zor günler geçiren Arda Kural da vardı. Gazetecilere röportaj veren Kural, “Kendi içimde bir savaş başlattım ve kazandım” dedi.