Türkiye Gazetesi

Mehmet Ali Erbil, önceki gün iftar için arkadaşlarıyla bir araya geldi. Mekan çıkışı gazetecilerle sohbet eden Erbil sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek bir itirafta bulundu.

YOUTUBER OLUYOR

Ünlü şovmen yeni bir proje hazırlığında olduğunu belirtti. Bir Youtube kanalı açmayı düşündüğünü belirten Erbil, "Z kuşağına ulaşmak için bu projeyi gerçekleştireceğim. Konuklu olacak, her hafta bir konuk ile söyleşi yapacağız" şeklinde konuştu.

ÜNLÜ ŞOVMEN’DEN ÇARKIFELEK İTİRAFI

Mehmet Ali Erbil, ekranların bir dönem sevilen programı olan Çarkıfelek ile ilgili bir itirafta bulundu. Gazetecilerin "Çarkıfelek'i özlüyor musunuz?" sorusuna Erbil, "Evet ben de çok özlüyorum. İnsanlar oruçlarını açtıktan sonra Çarkıfelek'i izlemek için ekran başına geçerdi. Bir klasikti. Şimdi her şey değişti. İzleyiciler, televizyon programları değişti, her şey farklı oldu" diye cevap verdi.

Mehmet Ali Erbil'e 70 bin TL’lik yüzük hediye edildi Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in 65'inci yaş günü bir mekanda ailesi ve dostlarıyla birlikte kutladı.

Mehmet Ali Erbil, torunu Elisa’nın doğum gününü kutladı Sezin Erbil’in kızı Elisa, iki yaşına bastı. Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, torununun doğum gününe katıldı, sosyal medyadan da paylaşım yapmayı ihmal etmedi.