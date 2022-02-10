Türkiye Gazetesi

Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle 3 yıl tedavi gören ve bu yüzden ekranlardan uzun bir süre ayrı kalan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, 65 yaşına girdi.

Ünlü şovmen yeni yaşını Karaköy'deki bir mekanda kutladı. Kutlamaya ailesi ve yakın dostlatı katıldı.

"PARMAKTAN SONRA"

Zor günleri geride bırakan Erbil, kızı Yasmin Erbil'in kendisi için özel yaptırdığı pastayı üfledi. Habertürk'te yer alan habere göre; Erbil'in bir dönem sunduğu "Çarkıfelek" adlı programdaki hafızalara kazınan "Dobrosvski", "Parmaktan sonra", "Acımadı ki..." ve "Mehmet Ali Bey" şeklindeki esprili sözleri pastanın üzerinde yer aldı.

70 BİN TL'LİK HEDİYE

Ünlü şovmenin yakın bir erkek arkadaşı 70 bin TL değerinde pırlanta yüzük hediye etti.

Mehmet Ali Erbil'in mutluluğunu görünce duygusallaşan Nurseli İdiz, gözyaşlarını engel olamadı.

Ece Ronay’ın şikayetçi olduğu Mehmet Ali Erbil ifade verdi Sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Ece Ronay’ın taciz şikayeti üzerine hakkında soruşturma başlatılan Mehmet Ali Erbil, bugün savcılık karşısında ifade verdi.

Mehmet Ali Erbil, torunu Elisa’nın doğum gününü kutladı Sezin Erbil’in kızı Elisa, iki yaşına bastı. Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, torununun doğum gününe katıldı, sosyal medyadan da paylaşım yapmayı ihmal etmedi.

Mehmet Ali Erbil hayranı tarafından saldırıya uğradı! Sandalye ile vurmaya çalıştı Balık restoranında yemek yiyen Mehmet Ali Erbil’e korkunç saldırı. Erbil, restoranda bulunan bir ABD vatandaşı tarafından sözlü saldırıya uğradı. İlk başta Erbil’i çok sevdiğini ve fotoğraf çektirmek istediğini söyleyen vatandaş, alkolün dozunu kaçırınca Erbil’e küfürler ederek sandalyeyle saldırdı.