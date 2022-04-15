Türkiye Gazetesi

2016 yılında nikah masasına oturan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer bebeklerine kavuştu. Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftinin Kurt Efe adını verdikleri oğulları dünyaya geldi. Doğuma giren Tatlıtuğ'un gözyaşlarına hakim olamadığı öğrenildi.

2. Sayfa programında yer alan habere göre, sarı saçlı doğan Kurt Efe bebeğin Kıvanç Tatlıtuğ'a benzediği ileri sürüldü.

“DİZİDEKİ İSMİ HOŞUMA GİDİYORDU”

Ünlü çift doğuma kısa bir süre kala bebeklerinin isminin ‘Kurt Efe’ olacağını açıklamıştı. Bu ay sonunda doğum yapacak olan Başak Dizer bu isme neden karar verdiklerini şu sözlerle anlatmıştı:

“Biz Kıvanç ile 'Kurt Seyit ve Şura' dizisi sırasında ilişkiye başladık. Dizideki karakter ismi de hoşuma gidiyordu. Telefonumda Kıvanç, 'Kurt' diye kayıtlıydı. Dizideki lakabını biz de oğlumuza lakap olarak koymak istedik, bizim için anısı var. Yanına da Efe'yi koyduk.”

“BİRÇOK TÜRK DESTANINDA GEÇİYOR”

Kurt’un kendisine maskülen ve güçlü bir isim olarak geldiğini belirten Dizer, sözlerini şu şekilde sürdürmüştü: “Kurt tarihimiz açısından da bir sembol. Birçok Türk destanında da kurt ismi kavimlerin yol göstericisi olarak geçiyor. Hayvanların arketiplerini de araştırdım. Kurt; öğretici, yol gösterici, takımla hareket eden, tek eşli, aile kuran ve onu koruyan güçlü karakteri temsil ediyor.”

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in bebeklerinin adı belli oldu… ‘Kurt’ bebek geliyor Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve Stil Danışmanı eşi Başak Dizer’in bebeklerini kucaklarına almaya sayılı günler kaldı. Ünlü çift doğuma kısa bir süre kala bebeklerinin ismini sonunda netleştirdi. Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un ismi belirlerken 2014 yılında rol aldığı 'Kurt Seyit ve Şura' dizisinden esinlendiği öğrenildi.

Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer, 'Kurt Efe' isminin hikayesini ilk kez anlattı: Bizim için anısı var Ünlü manken ve yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile Stil Danışmanı eşi Başak Dizer, bebeklerini kucaklarına almaya sayılı günler kala isim konusunu netleştirmişti. Ünlü çift doğuma kısa bir süre kala bebeklerinin isminin ‘Kurt Efe’ olacağını açıklamıştı. Bu ay sonunda doğum yapacak olan Başak Dizer bu isme neden karar verdiklerini ilk kez açıkladı.