Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz ay ilk çocuğunu kucağına alan Taner Ölmez, kızıyla ilk karesini sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşım gündem olurken, birbirinden güzel yorumlar yapıldı.

BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU

Karede bebeğinin fotoğrafını göstermeyen ünlü oyuncu, "23 Nisan kutlu olsun" mesajını yazdı. Paylaşım sosyal medyada gündem olurken, birçok ünlü isimden “Ne güzel kare” gibi yorumlar yapıldı. Ölmez’in paylaşımı kısa sürede 110 beğeni alarak sosyal medyada gündem oldu.

Taner Ölmez'in paylaşımı.

Oyuncu çift ilk bebeklerini kucağına aldı… Taze baba Taner Ölmez gözyaşlarını tutamadı Medcezir, Mucize Doktor gibi dizilerle tanınan oyuncu Taner Ölmez ile kendisi gibi oyuncu eşi Ece Çeşmioğlu’nun bebekleri geçtiğimiz hafta dünyaya geldi. Ünlü çiftin doktoru o anlara ait fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.