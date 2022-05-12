Türkiye Gazetesi

Alişan’ın kardeşi Selçuk Tektaş, geçtiğimiz sene koronavirüse yakalanmış ve bir ay yoğun bakımda kalmıştı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Selçuk Tektaş, 21 Temmuz 2021'de hayatını kaybetmişti. Kardeşinin ölümüyle zor günler geçiren Alişan, iki kız yeğeni ve yengesine sahip çıkarak “Artık 4 çocuğum var” demişti.

BİRBİRLERİNİ SOSYAL MEDYADAN SİLDİLER

Ünlü şarkıcının bu sözleri ve kardeşinin çocuklarına çok fazla vakit ayırması yüzünden Buse Varol rahatsız oldu. Hatta Varol, “Yeğenlerin ve yengenle ilgilen ama bizi de ihmal etme" diye Alişan'a uyarı yaptı.

Bu sözler kulağına giden Merve Tektaş, Buse Varol’un uyarısından rahatsız oldu. İkili birbirini sosyal medya hesaplarından sildi.

GELİN KAYINVALİDE ARASINDA DA KRİZ ÇIKMIŞTI

Alişan ve Buse Varol, geçtiğimiz aylarda doğumgünü krizi yaşamış, ikilinin arası açılmıştı. Varol 1 yaşına giren kızı Eliz için lüks bir otelde parti düzenlemiş, bu partide eşi Alişan’ın olmaması dikkat çekmişti. Alişan’ın ailesi, kardeşi Selçuk Tektaş’ın ölümünün ardından bu kutlamayı doğru bulmamış, doğumgününe gitmemişlerdi. Hatta Alişan’ın annesi Suzan Tektaş, Buse Varol’a tavrından dolayı kızmış, gelin-kayınvalidenin arası da bir dönem açılmıştı. Buzları eritmek için ise Alişan devreye girmişti.

Alişan’dan vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş için yürek yakan doğumgünü paylaşımı Ünlü şarkıcı Alişan, koronavirüs nedeniyle vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş’ın doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı. Alişan’ın paylaştığı duygusal mesaj adeta yürekleri yaktı.

Boşanma haberleri yaradı: Alişan ve Buse Varol’a 100 bin TL’lik reklam teklifi Bir süre önce boşanma haberleriyle gündemden düşmeyen Alişan ile Buse Varol, reklam anlaşmasına imza attı. İkiliye ayrılık haberleri resmen yaradı. Son dönemde markaların ilgi odağı olan çift yaptıkları reklam anlaşmasından 100 bin TL aldı.

Alişan annesi ile eşi arasında kaldı: Suzan Tektaş, Buse Varol’u affetmiyor Evliliklerinde doğum günü krizi yaşayan ve bir dönem boşanacakları haberleriyle gündemden düşmeyen Alişan ve Buse Varol ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Söz konusu iddiaya göre Alişan’ın annesi Suzan Tektaş gelinine hala kızgın.